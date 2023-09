Animations au Centre Azincourt 1415 Centre Azincourt 1415 Azincourt, 16 septembre 2023, Azincourt.

Envie de voyager dans le temps ?

Rendez-vous les 16 & 17 septembre de 10H00 à 17H30 lors des Journées Européennes du Patrimoine au Centre Azincourt 1415 !

La compagnie Genz d’armes 1415 vous présentera les armes et armures en usage à Azincourt, les techniques de combats, le costume civil et d’autres nombreux aspects de la vie militaire au XVe siècle, le tout ponctué par des démonstrations de combats au cœur d’un mini campement !

Vous aurez également droit à des démonstrations artisanales et à des expérimentations culinaires (recettes de l’époque) dans le four à pain médieval.

Entrée offerte pour l’animation

Envie de prolonger votre voyage au Moyen Âge ? Visitez le Centre Azincourt 1415 à prix réduit lors du weekend des Journées Européennes du patrimoine (2€) !

Centre Azincourt 1415 24 rue Charles VI, 62310 Azincourt Azincourt 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

