Forum de l'évolution professionnelle centre athletis Les Ponts-de-Cé, 7 novembre 2023, Les Ponts-de-Cé. Forum de l'évolution professionnelle Mardi 7 novembre, 12h00 centre athletis Entrée libre sans inscription Un atelier pour lever les idées reçues sur la reconversion, s'informer sur les dispositifs

Go ! Faîtes le point, obtenez des réponses à votre #projetprofessionnel, à vos envies d’évolution !

Dans l’#orientibus, découvrez les métiers, les formations

Rencontrez les professionnels partenaires de votre projet : les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, groupementevolutionpro| poleemploi| capemploi| financeurs de la transition professionnelle transitionpro| opcoentreprisesdeproximité| laplateforme RH de la fonction publique

Informez-vous sur les opportunités économiques du territoire, cci| ccrma| elioreso|aldev| #régionpaysdelaloire #ddetsmaineetloire

Un événement gratuit, sans inscription, organisé par le CLEFOP Maine-et-Loire Centre

Besoin d’une pause ? Echangez entre pairs autour du food truck ! centre athletis 50 avenue de l’europe les ponts de ce Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T12:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:30:00+01:00

2023-11-07T12:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:30:00+01:00 emploi reconversion professionnelle

