Concert de la Banda Follet Centre Athanor Montluçon, 11 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

La banda Follet fête ces 20 ans à Athanor le samedi 11 novembre : tous en Jaune et Bleu !!

Billet uniquement en ligne sur: Banda follet.fr “nos 20 ans”.

2023-11-11 20:30:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

Centre Athanor Rue Pablo Picasso

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



La banda Follet celebrates its 20th anniversary at Athanor on Saturday, November 11: all in Yellow and Blue!

Tickets only available online: Banda follet.fr ?nos 20 ans?

La banda Follet celebra su 20º aniversario en el Athanor el sábado 11 de noviembre: ¡todos de amarillo y azul!

Entradas disponibles únicamente en línea: Banda follet.fr ?nos 20 ans?

Die Banda Follet feiert am 11. November ihr 20-jähriges Bestehen im Athanor: Alle in Gelb und Blau!!!

Tickets nur online auf: Banda follet.fr ?nos 20 ans?

Mise à jour le 2023-09-29 par OTI Vallée du Coeur de France