Salon des aidants Centre AThanor Montluçon, 17 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

4 thématiques pour répondre à vos questions sur :

-vos droits et vos démarches administratives

-lieux de vie

-loisirs, prévention santé et épanouissement personnel

-réseaux et entraide.

2023-10-17 10:00:00 fin : 2023-10-17 17:00:00. .

Centre AThanor Rue Pablo Picasso

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



4 themes to answer your questions on :

-your rights and administrative procedures

-where you live

-leisure, health prevention and personal development

-networks and mutual support

4 temas para responder a sus preguntas sobre :

-sus derechos y procedimientos administrativos

-su lugar de residencia

-ocio, prevención sanitaria y desarrollo personal

-redes y apoyo mutuo

4 Themenbereiche, um Ihre Fragen zu beantworten zu :

-ihre Rechte und Behördengänge

-lebensorte

-freizeit, Gesundheitsvorsorge und persönliche Entfaltung

-netzwerke und gegenseitige Unterstützung

Mise à jour le 2023-10-13 par OTI Vallée du Coeur de France