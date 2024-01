D’JAL CENTRE ATHANOR Montlucon, vendredi 7 juin 2024.

D’Jal revient avec un nouveau spectacle ! Toujours a` cent a` l’heure, toujours de´jante´, D’Jal c’est toujours plus de rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entreme^le les accents des quatre coins du monde et bien entendu le “Portugais” et redonne vie a` ses personnages fe´tiches.D’Jal se livre “a` cœur ouvert” et nous entraine dans un ve´ritable hymne a` la vie.Avec ge´ne´rosite´ et since´rite´, il se confie a` nous et nous fait passer du rire aux larmes. Un spectacle e´crit avec le cœur qui nous fait prendre de ve´ritables ascenseurs e´motionnels. Un beau moment de partage et d’authenticite´ !

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:00

CENTRE ATHANOR RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03