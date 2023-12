LES PLUS GRANDES MUSIQUES DE FILMS CENTRE ATHANOR Montlucon Catégorie d’Évènement: Montluçon LES PLUS GRANDES MUSIQUES DE FILMS CENTRE ATHANOR Montlucon, 21 janvier 2024, Montlucon. Vous avez dit « Ciné-concert » ?Un concept qui vous fera vivre le live par le symphonique des solistes de Monté Carlo, de vos plus grandes musiques de films avec diffusion de vos films préférés…du rêve à la réalité.Du dernier Samouraï à Gladiator ou de Pirates des Caraibes à Pearl Harbor composés par le « grand » Hans Zimmer sans oublier de Star Wars à La Liste de Schindler ou de Jurassic Park à Indiana Jones de John Williams ….L’agent britannique 007…Bond… James Bond de John Barry ne manquera pas au répertoire.Un grand hommage à ces grands « Maîtres » nominés et récompensés pour leurs œuvres emblématiques.Ce concert vous transportera à chaque instant dans l’ambiance de votre film préféré, jeu de lumières, qualité de son incontournable, écran virtuel, frissons, émotions garantis.

Tarif : 59.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:00 Réservez votre billet ici CENTRE ATHANOR RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon Détails Catégorie d’Évènement: Montluçon Autres Code postal 03100 Lieu CENTRE ATHANOR Adresse RUE PABLO PICASSO Ville Montlucon Departement 03 Lieu Ville CENTRE ATHANOR Montlucon Latitude 46.345254 Longitude 2.602526 latitude longitude 46.345254;2.602526

CENTRE ATHANOR Montlucon 03 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/