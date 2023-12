PIETRAGALLA – LA FEMME QUI DANSE CENTRE ATHANOR Montlucon, 16 janvier 2024, Montlucon.

LA FEMME QUI DANSEAprès plus de 3 ans de triomphe en France et en Europe, Marie-Claude Pietragalla continue sa tournée pour célébrer plus de 40 ans sur scène. De danseuse Étoile de l’opéra de Paris à chorégraphe de sa propre compagnie le Théâtre du Corps, cette artiste singulière a choisie de vivre la danse comme un art total.Dans ce seul en scène, Pietra révèle l’indicible de son métier et de son art. Elle est tour à tour guide et témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse. Elle entame un travail d’introspection inédit pour faire ressurgir des visages, des rencontres, des « moments » de danse.L’oralité dans l’art chorégraphique est essentielle pour Marie-Claude Pietragalla ; elle souhaite dans ce travail conjuguer témoignage oral et mémoire du corps. Elle est l’auteure ici de textes inédits qui éclairent sur sa pensée, son ressenti, son expérience et ses sources d’inspiration. Se définissant comme une femme qui danse, Pietra nous dévoile en confidence ce qui constitue un parcours de vie.« Je suis un animal dansant, un être incarné et désincarné qui évolue au gré d’un rythme intérieur, d’un souffle musical, d’une conscience éclairée. » Marie-Claude PietragallaMise en scène Julien DerouaultChorégraphie et textes inédits Marie-Claude PietragallaLumière Alexis DavidConception et réalisation vidéo Julien DerouaultCréation musicale Wilfried Wendling, La Muse en Circuit et Louis HugueninMusiques Tchaikovski – Adolphe Adam – Georges Bizet – Max Richter – Olafur Arnalds – Hildur Guðnadóttir – Birdy Nam Nam – Jules Massenet – Olafur ArnaldsDurée 1h15 – Production Théâtre du Corps – Coproduction avec La Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale, l’Espace Carpeaux de Courbevoie et le Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont

Tarif : 25.83 – 67.00 euros.

Début : 2024-01-16 à 20:30

CENTRE ATHANOR RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon