Lucia, le secret des étoiles filantes Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire, mercredi 14 février 2024.

Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2024-02-14 11:00:00

fin : 2024-02-14 12:00:00

Sous le dôme du planétarium, vous découvrirez le film d’animation Lucia, qui retrace les aventures de Vladimir, l’ours polaire, et ses acolytes, et percerez avec nos médiateurs scientifiques les mystères des étoiles filantes et autres messagers de l’espac

EUR.

Centre Astronomie plateau du moulin à vent

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



