Soirée Découverte Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire, 23 novembre 2023, Saint-Michel-l'Observatoire.

Saint-Michel-l’Observatoire,Alpes-de-Haute-Provence

Découvrir l’astronomie, observer le ciel à l’œil nu et aux différents instruments lors d’une veillée nocturne guidée par les médiateurs du Centre d’Astronomie



– Séance tout public à partir de 6 ans.

2023-11-23 21:00:00 fin : 2023-11-23 00:00:00. EUR.

Centre Astronomie plateau du moulin à vent

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover astronomy and observe the sky with the naked eye and a variety of instruments during a nocturnal vigil guided by the Centre d’Astronomie’s mediators



– Open to all ages 6 and up

Descubra la astronomía y observe el cielo a simple vista y con diversos instrumentos durante una vigilia nocturna guiada por mediadores del Centre d’Astronomie



– Para todas las edades a partir de 6 años

Entdecken Sie die Astronomie und beobachten Sie den Himmel mit bloßem Auge und verschiedenen Instrumenten während einer Nachtwache, die von den Vermittlern des Astronomiezentrums geleitet wird



– Für alle ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon