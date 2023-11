A la découverte du Système Solaire Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire, 22 novembre 2023, Saint-Michel-l'Observatoire.

Saint-Michel-l’Observatoire,Alpes-de-Haute-Provence

Embarquez pour un voyage à travers le Système Solaire sur les traces des sondes jumelles Voyager 1 et 2.



– Séance familiale, à partir de 8 ans

– Accessible aux personnes à mobilité réduite.

2023-11-22 16:00:00 fin : 2023-11-22 17:00:00. EUR.

Centre Astronomie plateau du moulin à vent

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Embark on a journey through the Solar System in the footsteps of the twin Voyager 1 and 2 probes.



– Family show, ages 8 and up

– Accessible to people with reduced mobility

Embárcate en un viaje por el Sistema Solar siguiendo los pasos de las sondas gemelas Voyager 1 y 2.



– Para ver en familia, a partir de 8 años

– Accesible para personas con movilidad reducida

Begeben Sie sich auf eine Reise durch das Sonnensystem auf den Spuren der Zwillingssonden Voyager 1 und 2.



– Familienvorstellung, ab 8 Jahren

– Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität

