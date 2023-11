Le Soleil, notre étoile Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire, 22 novembre 2023, Saint-Michel-l'Observatoire.

Saint-Michel-l’Observatoire,Alpes-de-Haute-Provence

Découvrez l’histoire du Soleil et son fonctionnement lors d’une séance d’observation aux instruments et d’une présentation en images.

– Séance tout public, à partir de 12 ans

– Durée : 1h30.

2023-11-22 14:00:00 fin : 2023-11-22 15:30:00. EUR.

Centre Astronomie plateau du moulin à vent

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the history of the Sun and how it works during an instrumental observation session and visual presentation.

– Open to all, ages 12 and up

– Duration: 1h30

Descubra la historia del Sol y su funcionamiento durante una sesión de observación instrumental y una presentación visual.

– Abierto a todos, a partir de 12 años

– Duración: 1 hora y 30 minutos

Entdecken Sie die Geschichte der Sonne und ihre Funktionsweise bei einer Beobachtung mit Instrumenten und einer Bilderpräsentation.

– Für alle Altersgruppen ab 12 Jahren

– Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon