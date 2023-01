La douane au Job’Fair d’Assas Centre Assas Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée gratuite réservé aux étudiants des universités françaises

La douane participera le 9 février prochain au forum de recrutement Job'Fair d'Assas qui se tiendra à l'Université Paris 2 Pantheon-Assas

Centre Assas
92 rue d'Assas – Paris 6e

Cet événement accueil des professionnels du secteur privé et public à la recherche de stagiaires, d’alternants et de futurs collaborateurs. C’est un forum qui favorise les rencontres personnalisées et permet aux étudiants et jeunes diplômés en fin de cursus d’échanger avec des professionnels sur leur parcours et leur projet professionnel. L’objectif sera aussi de présenter les missions de la douane pour nos recrutements futurs (étudiants en droit, sciences politiques etc…) Conditions d’accès : Du 8 au 9 février 2023

Centre Assas

92 rue d’Assas 75006 Paris

Horaires : de 10h00 à 18h00 Entrée gratuite réservé aux étudiants des universités françaises.

2023-02-08T10:00:00+01:00

2023-02-09T18:00:00+01:00

