Atelier de pratique créative et débat centre artistique municipal Abel Lauvray, 20 avril 2023, Mantes-la-Jolie. Atelier de pratique créative et débat Jeudi 20 avril, 14h00 centre artistique municipal Abel Lauvray inscription auprès de partenaires locaux de la ville recevant du public. Donner forme au vagabondage de l’esprit à partir de matières recyclée (papiers recyclés, mots recyclés,…) participer en groupe à une création. Inventer une narration composée d’images découpées et recomposées. Sensibiliser au recyclage et à l’écologie de la création. Et découvrir le parcours des 5 matières : dessin, peinture, modelage, photo, lecture d’images. centre artistique municipal Abel Lauvray 1 Quai de la Vaucouleurs Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France centre d’arts plastiques municipal, avec une équipe artistique pluridisciplinaire, accueille des habitants du Mantois, individuellement ou en famille. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

