L’MATRAD et la FMS organise une formation de chant à danser au centre artisitique départemental à Montmélian le samedi 18 novembre de 9h30 à 16h00.

POUR QUI

La formation s’adresse à toute personne intéressée par la pratique du chant à danser ou qui souhaite découvrir cette esthétique.

Accessible à tous, pas de niveaux requis

CONTENU

La journée prend forme en 2 temps

– atelier pratique chants à danser, travail autour de répertoires variés, danses bretonnes, bals folk ou traditionnels…

– un temps d’échange en fin de journée: histoire, transmission

INTERVENANTE

Catherine FAURE est une chanteuse sur scène, en cheffe de choeur, en arrangeuse et dans la vie de tous les jours. Son terrain de prédilection est les chansons traditionnelles, à répondre, à danser, à raconter. Elle enseigne auprès de nombreux publics et structures de formation (titulaire du DE de chant traditionnel) et aime les faire gouter et essayer. On la retrouve sur scène avec Rosa Combo et le Petit Bal Ratamouche, et avec le quintet de chant tradtionnel a capella La Belle Suzon pour sa création à venir en 2024.

INSCRIPTION

Adhérents à la FMS : 15 €Non-adhérents à la FMS : 30 €Règlement par chèque à l’ordre de la Fédération Musicale de Savoie

Merci de prévoir un repas tiré des sacs

pour la plaquette cliquez ici

pour la fiche d’inscription cliquez ici

Centre artistique départemental, Montmélian (73) Rue de Chavort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

