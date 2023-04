Découvrir le sens de ses rêves Centre Artistique de Piégon Piégon Catégories d’Évènement: Drôme

Piégon

Découvrir le sens de ses rêves
Centre Artistique de Piégon
349 Chemin de Fontatière
Piégon, Drome

2023-04-15 18:30:00 18:30:00 – 2023-04-15 19:30:00 19:30:00

Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière

Piégon

Conférence avec Bernard Vanmalle
piegon.centre-artistique@wanadoo.fr
+33 4 75 27 10 43
https://centre-artistique-piegon.fr/

