495 euros – Tarif sur place / transport non compris (Villes de départ Grenoble / Lyon / Paris / Reims/Rouen)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. CENTRE AROEVEN LE VILLARD SAINT PIERRE D’ENTREMONT Saint-Pierre-d’Entremont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Un programme d’activités sportives avec de bons moments ludiques et de partage, grâce au savoir-faire de l’équipe d’animation : grands jeux, veillées, activités manuelles et d’expression. Nos ateliers les Petits Débrouillards te permettront de découvrir le monde de la montagne, de faire des expériences scientifiques inédites, de résoudre des enigmes. Grimpe dans les arbres, randonnée et baignade au Lac, Parcours d’orientation. Le groupe sera accueilli par Coralie et Laurent, permanents de notre association, au Centre Aroéven du Villard. Le chalet est situé dans le Parc Naturel Régional de Chartreuse (entre Chambéry et Grenoble), dans un environnement préservé de moyenne montagne (900 m. d’altitude). L’agencement du Centre Aroéven du Villard et son fonctionnement en font un lieu convivial et accueillant : repas cuisinés sur place, chambres confortables, bibliothèque, grande salle d’animation, espaces dédiés aux petits groupes avec jeux en bois, baby-foot et table de ping-pong. Le Centre Aroéven du Villard : un cadre exceptionnel, source de dépaysement garanti !

Age minimum 10 Age maximum 13

