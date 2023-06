AROEVEN – Le grand bleu 3 – 14/17ans – 2023 Centre Aroéven – CARGESE Cargèse, 3 août 2023, Cargèse.

AROEVEN – Le grand bleu 3 – 14/17ans – 2023 4 – 16 août Centre Aroéven – CARGESE 1020,00 € (Départ Nancy), 1040,00 € (Départ de Metz), 1075,00 € (Départ Paris), 995,00 € (Départ Dijon), 995,00 € (Départ de Marseille), 945,00 € (Départ de Lyon), 780,00 € (Ajaccio), 770,00€ (sur place)

Tu découvriras les mille visages de l’ouest de la Corse, à Cargèse, ancienne cité grecque et station balnéaire splendide à travers ses criques, ses plages de sable fin, son maquis, le tout dans une ambiance festive !

Le petit + du séjour, activités nautiques réalisées en gestion directe, l’Aroéven est propriétaire de son propre bateau, permettant aux jeunes de donner leurs avis sur la composition des groupes, les itinéraires et les créneaux des sorties bateau !

ACTIVITES :

– Balade en bateau

– Pêche en mer

– Paddle

– Kayak en mer

– Baignades avec masque et palmes

– Baignades

– Randonnées

– Activités de détente: jeux en bord de mer, activités sportives et artistiques

– Grands jeux et veillées

> ÉQUIPE D’ANIMATION : L’équipe d’encadrement sera composée de 5 animateurs.trices diplômé.e.s et stagiaires ainsi que d’un directeur.trice diplômé.e, tous seront à même de partager leurs savoirs-faire au profit des enfants.

HEBERGEMENT :

A Cargèse, station balnéaire située à l’Ouest de la Corse, au nord d’Ajaccio. L’hébergement est sous tentes « marabouts » de 6 places sur un terrain arboré et ombragé. Des bâtiments en dur abritent les sanitaires, la cuisine ainsi qu’une salle d’activité et de restauration.

Les Aroéven organisent depuis 70 ans des colonies de vacances et des classes de découvertes, en lien étroit avec des enseignants et en partenariat avec l’Education Nationale

Retrouvez le projet éducatif et les séjours scolaires sur le site www.aroeven.fr

Centre Aroéven – CARGESE CENTRE AROEVEN – 20130 CARGESE Cargèse 20130 LIEU DIT TORRACE Corse-du-Sud Corse

