SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE 2023 CENTRE AQUATIQUE ODÄ, 18 mars 2023, Civray. SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE 2023 18 et 25 mars CENTRE AQUATIQUE ODÄ En partenariat avec le Service petite enfance de la communauté de Communes du civraisien en Poitou, differentes animations vont avoir lieu du samedi 18 Mars au samedi 25 Mars 2023. Des Ateliers découvertes à l’attention des 0-6 ans avec les Fripounets représentant la petite enfance sur notre territoire, le cinéma le Cinémalice avec des projections adaptées, Le Centre Aquatique ODÄ avec les sages femmes du territoire, l’activité bébés nageurs et du Yoga pour les femmes enceintes. CENTRE AQUATIQUE ODÄ 86400 CIVRAY Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T11:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T15:00:00+01:00

