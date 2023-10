APPRENDRE À NAGER AU CENTRE AQUATIQUE OCÉANIDE Centre aquatique Océanide Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée APPRENDRE À NAGER AU CENTRE AQUATIQUE OCÉANIDE Centre aquatique Océanide Fontenay-le-Comte, 23 octobre 2023, Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte,Vendée Mini-stage à partie de 6 ans vacances d’automne.

2023-10-23 fin : 2023-11-03 14:35:00. .

Centre aquatique Océanide Rue du Gaingalet

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Mini-internship from 6 years autumn vacations Minicursos a partir de 6 años vacaciones de otoño Mini-Praktikum ab 6 Jahren Herbstferien Mise à jour le 2023-10-04 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Centre aquatique Océanide Adresse Centre aquatique Océanide Rue du Gaingalet Ville Fontenay-le-Comte Departement Vendée Lieu Ville Centre aquatique Océanide Fontenay-le-Comte latitude longitude 46.4606339;-0.7815071

Centre aquatique Océanide Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/