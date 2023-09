Cet évènement est passé Visite guidée du Centre aquatique L’Ozen Centre aquatique l’Ozen Monistrol-sur-Loire Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire Visite guidée du Centre aquatique L’Ozen Centre aquatique l’Ozen Monistrol-sur-Loire, 15 septembre 2023, Monistrol-sur-Loire. Visite guidée du Centre aquatique L’Ozen Vendredi 15 septembre, 11h00 Centre aquatique l’Ozen Partez à la découverte des installations et explications simplifiées du fonctionnement global des traitements de l’eau et de l’air des bassins avec

Angelo Amato , Responsable technique durée de la visite 1h

sur réservation auprès de l’accueil de l’Ozen 04 71 61 77 20

– 10 pers maxi – enfant de moins de 16 ans obligatoirement accompagné d’un adulte Centre aquatique l’Ozen Le Mazel 43120 Monistrol sur Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00 Jean-Claude PARAYRE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Centre aquatique l'Ozen Adresse Le Mazel 43120 Monistrol sur Loire Ville Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire Lieu Ville Centre aquatique l'Ozen Monistrol-sur-Loire latitude longitude 45.282077;4.173337

Centre aquatique l'Ozen Monistrol-sur-Loire Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monistrol-sur-loire/