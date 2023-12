Visite du Père Noël Centre aquatique Les Tritons Champagnole Catégories d’Évènement: Champagnole

Jura Visite du Père Noël Centre aquatique Les Tritons Champagnole, 20 décembre 2023, Champagnole. Champagnole Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20 17:00:00 . Visite du Père Noël.

Entrée piscine à 4€ pour tous.

Vente de crêpes au profit de APE du Boulevard. EUR.

Centre aquatique Les Tritons

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA Détails Catégories d’Évènement: Champagnole, Jura Autres Code postal 39300 Lieu Centre aquatique Les Tritons Adresse Centre aquatique Les Tritons Ville Champagnole Departement Jura Lieu Ville Centre aquatique Les Tritons Champagnole Latitude 46.7476 Longitude 5.90752 latitude longitude 46.7476;5.90752

Centre aquatique Les Tritons Champagnole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnole/