Aqua winter party Centre aquatique La Piscine Châtellerault, 15 décembre 2023, Châtellerault.

Aqua winter party Vendredi 15 décembre, 19h00 Centre aquatique La Piscine sur réservation, 7€ adulte, 5€ enfants

Vous aimez l’eau ? L’hiver ? La fête ? Alors l’Aqua Winter Party n’attend plus que vous !

Vendredi 15 décembre à la Piscine, vous profiterez d’une session d’Aqua Dance sur une playlist endiablée et jeux de lumières. Pour vous assurer un maximum de fun, La Piscine mettra également à disposition des bouées et tapis flottants pour transformer les bassins en terrains de jeux géants pour petits et grands. Et ce n’est pas tout ! Cette soirée inclut également de délicieuses collations à partager entre amis ou en famille.

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

