Aqua kids party
26 octobre et 2 novembre
Centre aquatique La Piscine
Sur inscription. Inclus dans le prix du ticket.

Le centre aquatique propose pour les enfants et les familles un après-midi de jeux, de parcours dans le bassin d'initiation. Autour d'une ambiance musicale et festive, venez nous retrouver. Un goûter sera servi à l'issu de l'animation.

Centre aquatique La Piscine
13 rue Aimé Rasseteau
86100 Châtellerault

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

