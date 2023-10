Stage « j’apprends à nager » Centre aquatique La Piscine Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Stage « j'apprends à nager » 23 octobre – 3 novembre Centre aquatique La Piscine sur inscription, 59€ Le centre aquatique vous propose un stage pour apprendre à nager. Ce stage intensif de 10 séances en deux semaines s'adresse aux enfants qui n'ont pas peur de l'eau (test proposé en amont). Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549211483

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T09:45:00+02:00

natation centre aquatique Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne Centre aquatique La Piscine Adresse 13 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 7 Age max 12

