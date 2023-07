Journée découverte des activités Centre aquatique La Piscine Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Journée découverte des activités Centre aquatique La Piscine Châtellerault, 31 août 2023, Châtellerault. Journée découverte des activités Jeudi 31 août, 10h00 Centre aquatique La Piscine ticket baignade La rentrée approche, venez découvrir les activités du centre aquatique : aquagym, club mômes, perfectionnement, aquaphobie, aquabike.

Les prises de rdv pour les inscriptions suivront cette journée. Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 14 83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Centre aquatique La Piscine Adresse 13 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault Ville Châtellerault

