Vienne Petit dèj’ à la piscine Centre aquatique La Piscine Châtellerault, 17 août 2023, Châtellerault. Petit dèj’ à la piscine Jeudi 17 août, 08h30 Centre aquatique La Piscine 4.15€ Nous vous proposons une séance sportive de réveil musculaire. Après l’effort , le réconfort. Profitez d’un petit déjeuner sain avec des produits locaux en circuit court. Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 14 83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T08:30:00+02:00 – 2023-08-17T10:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Centre aquatique La Piscine
Adresse: 13 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault
Age min 16
Age max 99

