Soirée Aqua-forme Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Vienne Soirée Aqua-forme Centre aquatique La Piscine Châtellerault, 11 août 2023, Châtellerault. Soirée Aqua-forme Vendredi 11 août, 19h00 Centre aquatique La Piscine 10€, sur réservation Enchainer crossfit, aquabike, aqua-paddle, étirements et un atelier cuisine pour cette soirée spéciale. Conclusion avec un moment convivial pour savourer vos productions. Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 14 83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T19:00:00+02:00 – 2023-08-11T21:00:00+02:00

