Inscription “j’ai peur mais je me soigne” Centre Aquatique La Piscine Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Inscription “j’ai peur mais je me soigne” Centre Aquatique La Piscine, 23 février 2023, Châtellerault. Inscription “j’ai peur mais je me soigne” Jeudi 23 février, 18h30 Centre Aquatique La Piscine

sur inscription, 56€ les 7 séances.

Pour connaître enfin les plaisirs de l’eau sans appréhension handicap auditif;handicap moteur hi;mi Centre Aquatique La Piscine 13 Rue Aimé Rasseteau, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine La baignade vous tente mais une vieille inquiétude vous gagne. Profitez des cours pour effacer tout ça et enfin profiter de l’eau avec vos proches.

Les éducateurs vous aideront à vaincre cette peur. Entrer dans l’eau, s’immerger, se laisser flotter et même nager. Un joli programme en perspective !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T18:30:00+01:00

2023-02-23T19:30:00+01:00 Centre aquatique

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Centre Aquatique La Piscine Adresse 13 Rue Aimé Rasseteau, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Centre Aquatique La Piscine Châtellerault Departement Vienne

Centre Aquatique La Piscine Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Inscription “j’ai peur mais je me soigne” Centre Aquatique La Piscine 2023-02-23 was last modified: by Inscription “j’ai peur mais je me soigne” Centre Aquatique La Piscine Centre Aquatique La Piscine 23 février 2023 Centre aquatique la Piscine Châtellerault Châtellerault

Châtellerault Vienne