Soirée « Zen » Centre Aquatique Camourau Mouzon, 8 décembre 2023, Mouzon.

Mouzon,Ardennes

Le centre aquatique propose sa soirée zen d’hiver !Détente, massages relaxants, soins du visage, manucure, aqua stretching, eau parfumée et chauffée à 34°, dégustation d’encas sucrés et salés.Avec l’école d’esthétisme de Sedan. à partir de 18 ans De 17h à 21h.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Centre Aquatique Camourau

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



The aquatic center offers its winter zen evening: relaxation, relaxing massages, facials, manicure, aqua stretching, scented water heated to 34°, sweet and savory snacks. with the Sedan beauty school. from 18 years old From 17h to 21h

El centro acuático propone su velada zen de invierno! Relajación, masajes relajantes, tratamientos faciales, manicura, aqua stretching, agua perfumada calentada a 34°, aperitivos dulces y salados. con la escuela de belleza Sedan. a partir de 18 años De 17h a 21h

Das Wassersportzentrum bietet seinen Zen-Winterabend an! Entspannung, Entspannungsmassagen, Gesichtsbehandlungen, Maniküre, Aqua-Stretching, parfümiertes und auf 34° C erwärmtes Wasser, süße und salzige Snacks.Mit der Kosmetikschule von Sedan. ab 18 Jahren Von 17h bis 21h

Mise à jour le 2023-09-13 par Ardennes Tourisme