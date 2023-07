Festi’ Camourau Centre aquatique Camourau Mouzon, 5 juillet 2023, Mouzon.

Mouzon,Ardennes

Mercredi 5 juillet de 14h à 17h30 au centre aquatique Camourau à Mouzon, amusez-vous le temps d’une demis journée sous le signe de la fête. Au programme, château gonflable et divers jeux pour petits et grands, il y en aura pour tout le monde!.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

Centre aquatique Camourau

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



Wednesday July 5 from 2pm to 5:30pm at the Camourau aquatic center in Mouzon, enjoy a half-day of festive fun. With a bouncy castle and a variety of games for young and old, there’s something for everyone!

El miércoles 5 de julio, de 14:00 a 17:30 h, en el centro acuático de Camourau, en Mouzon, disfrute de media jornada festiva. El programa incluye un castillo hinchable y diversos juegos para grandes y pequeños, ¡para todos los gustos!

Am Mittwoch, dem 5. Juli, kannst du von 14.00 bis 17.30 Uhr im Wassersportzentrum Camourau in Mouzon einen halben Tag lang Spaß haben. Auf dem Programm stehen eine Hüpfburg und verschiedene Spiele für Groß und Klein, da ist für jeden etwas dabei!

Mise à jour le 2023-07-03 par Ardennes Tourisme