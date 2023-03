ON PASS A L’ÉTÉ Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne Saint-Geours-de-Maremne Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Geours-de-Maremne

ON PASS A L’ÉTÉ Centre aquatique Aygueblue, 1 avril 2023, Saint-Geours-de-Maremne Saint-Geours-de-Maremne. ON PASS A L’ÉTÉ EUR 300 rue du Gave Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne Landes Centre aquatique Aygueblue 300 rue du Gave

2023-04-01 09:00:00 – 2023-04-30 19:00:00

Centre aquatique Aygueblue 300 rue du Gave

Saint-Geours-de-Maremne

Landes Saint-Geours-de-Maremne . EUR 10 10 Tout le mois d’avril, profitez des frais d’adhésion à 10€ pour souscrire au pass mensuel de votre choix !

Piscines, bien-être, fitness, aquagym, aquacycling…

Pour le summer body de rêve, venez nous rejoindre à Aygueblue ! En avril, on pass à l’été à Aygueblue ! +33 5 58 56 92 34 CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE VERT MARINE

Centre aquatique Aygueblue 300 rue du Gave Saint-Geours-de-Maremne

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Geours-de-Maremne Autres Lieu Saint-Geours-de-Maremne Adresse Saint-Geours-de-Maremne Landes Centre aquatique Aygueblue 300 rue du Gave Ville Saint-Geours-de-Maremne Saint-Geours-de-Maremne Departement Landes Tarif EUR Lieu Ville Centre aquatique Aygueblue 300 rue du Gave Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Geours-de-Maremne Saint-Geours-de-Maremne Saint-Geours-de-Maremne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-geours-de-maremne saint-geours-de-maremne/

ON PASS A L’ÉTÉ Centre aquatique Aygueblue 2023-04-01 was last modified: by ON PASS A L’ÉTÉ Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne 1 avril 2023 300 RUE DU GAVE CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE Saint-Geours-de-Maremne Landes Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne Landes Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Geours-de-Maremne Saint-Geours-de-Maremne Landes