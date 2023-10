L’Ovive fête Halloween Centre aqualudique Moulins, 2 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Avec Aurélien Walker, notre animateur monstrueusement déjanté. Bonbons et surprises à gagner..

2023-11-02 11:00:00 fin : 2023-11-02 19:00:00. .

Centre aqualudique L’Ovive

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With Aurélien Walker, our monstrously crazy host. Sweets and surprises to be won.

Con Aurélien Walker, nuestro anfitrión monstruosamente loco. Dulces y sorpresas para ganar.

Mit Aurélien Walker, unserem monstermäßig verrückten Moderator. Süßigkeiten und Überraschungen zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région