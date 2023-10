Après-Midi Famille Centre Aqualudique L’Aquabulle Brioude Catégories d’Évènement: Brioude

Haute-Loire Après-Midi Famille Centre Aqualudique L’Aquabulle Brioude, 25 octobre 2023, Brioude. Brioude,Haute-Loire Jeux en famille – Animation Speed Nemo – Organisés par les Maitres-Nageurs.

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

Centre Aqualudique L’Aquabulle Chemin de Lachaud

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Family games – Speed Nemo animation – Organized by the lifeguards Juegos en familia – Animación Speed Nemo – Organizado por los socorristas Spiele für die ganze Familie – Speed Nemo Animation – Organisiert von den Maitres-Nageurs

