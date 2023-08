Centre aqualudique des Foron Centre aqualudique des Foron La Roche-sur-Foron, 16 septembre 2023, La Roche-sur-Foron.

Centre aqualudique des Foron Samedi 16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Centre aqualudique des Foron Places limitées à 12 personnes

La piscine municipale ouvre ses portes en 1962 et remplace l’ancienne piscine Constantin. En 1999, elle évolue en SIVU et intègre plusieurs communes. Avant les prochains travaux de rénovation et d’agrandissement, vous allez pouvoir écouter les explications de sa directrice et en découvrir le fonctionnement et les activités.

Centre aqualudique des Foron 142 rue des Marmotaines 74800 La Roche sur Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.50.03.36.68 »}, {« type »: « email », « value »: « info@larochesurforon.com »}]

