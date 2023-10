Halloween au Centre Aqualudique Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor, 31 octobre 2023, Saint-Victor.

Saint-Victor,Allier

Venez frissonner au centre aqualudique à l’occasion d’Halloween :

14h00-18h30 : Animations bassin ludique. Cadeaux et bonbons à gagner.

14h-16h Pénétrer dans les salles hantées (supp.2€ sur réservation)

17h-19h : Maquillage à l’accueil.

Centre aqualudique de la Loue Parc des Sports de la Loue

Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and thrill to Halloween at the aqualudic center:

2:00 pm – 6:30 pm: Fun pool activities. Gifts and sweets to be won.

2pm-4pm Enter the haunted rooms (supp.2? on reservation)

5pm-7pm: Face painting at reception

Ven a temblar al centro acuático este Halloween:

de 14:00 a 18:30: Actividades lúdicas en la piscina. Regalos y golosinas para ganar.

de 14.00 a 16.00 h: Entre en las habitaciones encantadas (supp.2? previa reserva)

17.00-19.00: Pintacaras en recepción

Lassen Sie sich an Halloween im Wassersportzentrum erschauern:

14.00-18.30 Uhr: Animationen Spielbecken. Es gibt Geschenke und Süßigkeiten zu gewinnen.

14:00-16:00 Uhr Eintritt in die Spukräume (2? Zuschlag, Reservierung erforderlich)

17.00-19.00 Uhr: Schminken am Empfang

Mise à jour le 2023-10-19 par OTI Vallée du Coeur de France