Concours de la citrouille la plus effrayante Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor, 21 octobre 2023, Saint-Victor.

Saint-Victor,Allier

Déposez votre citrouille la plus effrayante à l’accueil du Centre Aqualudique et tentez de remporter un lot..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . .

Centre aqualudique de la Loue Parc des Sports de la Loue

Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Hand in your scariest pumpkin at the Aqualudic Centre reception desk for a chance to win a prize.

Entrega tu calabaza más terrorífica en la recepción del Centro Aqualudic y tendrás la oportunidad de ganar un premio.

Geben Sie Ihren gruseligsten Kürbis an der Rezeption des Wassersportzentrums ab und gewinnen Sie einen Preis.

Mise à jour le 2023-10-25 par OTI Vallée du Coeur de France