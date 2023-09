Octobre Rose au Centre Aqualudique Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor, 6 octobre 2023, Saint-Victor.

Saint-Victor,Allier

Le Centre Aqualudique de la Loue à Saint-Victor organise, grâce à son équipe et aux associations locales, une soirée caritative en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Nous vous invitons à soutenir cette cause tout en vous amusant..

2023-10-06 19:00:00 fin : 2023-10-06 21:00:00. .

Centre aqualudique de la Loue Parc des Sports de la Loue

Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Thanks to its team and local associations, the Centre Aqualudique de la Loue in Saint-Victor is organizing a charity evening in support of the fight against breast cancer. We invite you to support this cause and have fun at the same time.

Gracias a su equipo y a las asociaciones locales, el Centre Aqualudique de la Loue de Saint-Victor organiza una velada benéfica a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Te invitamos a apoyar esta causa y divertirte al mismo tiempo.

Das Centre Aqualudique de la Loue in Saint-Victor organisiert dank seines Teams und der örtlichen Vereine einen Wohltätigkeitsabend zur Unterstützung des Kampfes gegen den Brustkrebs. Wir laden Sie ein, diese Sache zu unterstützen und sich dabei zu amüsieren.

Mise à jour le 2023-09-26 par OTI Vallée du Coeur de France