Jobdating alternance Centre Apec Paris République Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Jobdating alternance Mercredi 18 octobre, 09h00 Centre Apec Paris République Participation gratuite – Inscription obligatoire

Vous êtes étudiant en bac + 3 ou +, en quête d’une alternance ?

L’Apec Ile-de-France vous propose 4 temps forts pour booster vos recherches, rencontrer des entreprises et trouver votre alternance.

Le jeudi 28 septembre à 16h, Webinaire « Live Entreprise » : les entreprises prennent la parole et vous proposent leurs offres en contrat d’alternance à pourvoir rapidement : https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2725876&id-motif=596752#/atelier-prive

Le mardi 10 octobre à 11h, Webinaire « Préparer son look pour être recruté.e » : https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2726532&id-motif=596752#/atelier-prive

Entre le 29 septembre et le 17 octobre, entraînements aux entretiens sur les postes en alternance à pourvoir

Et le 18 octobre, Jobdating Trouvez votre alternance ! Des ateliers, des échanges avec des experts et des entretiens avec des recruteurs : https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2726515&id-motif=596752#/atelier-prive

Centre Apec Paris République 96 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T09:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:00:00+02:00

