Restauration – conservation des objets en métal 16 et 17 septembre Centre Antoine Vivenel Entrée libre selon les places disponibles

Visites commentées de l’atelier de restauration des objets en métal de l’Association de restaurateurs « Autour du Patrimoine »

Présentation des missions des restaurateurs-conservateurs et de leurs différentes modes d’intervention sur les objets archéologiques en métal.

Centre Antoine Vivenel 17 rue James Rothschild – 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Salle d’exposition temporaire du musée Antoine Vivenel, situé à quelques pas du musée, accès par le parc Songeons et les abords de l’Oise. Le musée Antoine Vivenel organise régulièrement des expositions temporaires thématiques qui sont l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir des œuvres parfois peu exposées en raison de leur fragilité. -Sont également présents dans ce bâtiment, les laboratoires du Centre de Recherche Archéologique de la vallée de l’Oise et les ateliers des restaurateurs de l’association » Autour du Patrimoine ».

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:55:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:55:00+02:00

Musées de Compiègne