Ateliers créatifs d’automne Centre Anne de Beaujeu Gien, 24 octobre 2023, Gien.

Gien,Loiret

Des créatrices locales passionnées vous reçoivent à l’office de tourisme de Gien, pour des ateliers parents-enfants ou grands parents-enfants, aux couleurs du Giennois, Plaisir et complicité garantis !.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

Centre Anne de Beaujeu

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Passionate local designers welcome you to the Gien tourist office, for parent-child or grandparent-child workshops, in the colors of the Giennois region. Fun and complicity guaranteed!

En la Oficina de Turismo de Gien, apasionados diseñadores locales organizarán talleres para padres e hijos o abuelos e hijos, con los colores de la región de Giennois ¡Diversión garantizada!

Begeisterte lokale Designerinnen empfangen Sie im Fremdenverkehrsamt von Gien für Eltern-Kind- oder Großeltern-Kind-Workshops in den Farben des Giennois. Spaß und Komplizenschaft sind garantiert!

Mise à jour le 2023-10-03 par OT GIEN