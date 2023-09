Balades urbaines « Gien, Joyau de la Reconstruction » Centre Anne de Beaujeu Gien, 14 octobre 2023, Gien.

Gien,Loiret

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, l’Office de Tourisme de Gien vous propose de découvrir les facettes de la Reconstruction d’après-guerre lors de balades urbaines commentées dans le centre-ville Giennois, le samedi 14 octobre à 10h et 14h..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . 5 EUR.

Centre Anne de Beaujeu

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



On the occasion of the Journées Nationales de l?Architecture, the Gien Tourist Office invites you to discover the facets of post-war Reconstruction during guided urban strolls in the Gien town center, on Saturday October 14 at 10am and 2pm.

Con motivo de las Jornadas Nacionales de Arquitectura, la Oficina de Turismo de Gien le propone descubrir las facetas de la reconstrucción de posguerra en paseos urbanos guiados por el centro de la ciudad de Gien, el sábado 14 de octubre a las 10:00 y a las 14:00 horas.

Anlässlich der Nationalen Architekturtage lädt Sie das Fremdenverkehrsamt von Gien am Samstag, den 14. Oktober um 10 Uhr und 14 Uhr dazu ein, die Facetten des Wiederaufbaus nach dem Krieg auf kommentierten Stadtspaziergängen durch das Stadtzentrum von Gien zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT GIEN