Visite de ville spéciale Saint-Hubert – Journées du Patrimoine Centre Anne de Beaujeu Gien, 16 septembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

À l’occasion des Journées du Patrimoine, en complément des animations prévues par la paroisse de Gien/Briare pour la Fête de la Saint-Hubert, l’Office de Tourisme vous propose une visite commentée gratuite du centre-ville Giennois, ludique et conviviale, axée sur l’Histoire de la Chasse à Gien..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:00:00. EUR.

Centre Anne de Beaujeu

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



On the occasion of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), in addition to the activities planned by the Gien/Briare parish for the Fête de la Saint-Hubert, the Tourist Office is offering a free guided tour of downtown Gien, with a fun and friendly atmosphere, focusing on the history of hunting in Gien.

Con motivo de las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), y como complemento de las actividades previstas por la parroquia de Gien/Briare para la Fête de la Saint-Hubert, la Oficina de Turismo propone una visita guiada gratuita por el centro de Gien, en un ambiente lúdico y amistoso, centrada en la historia de la caza en Gien.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt zusätzlich zu den von der Pfarrei Gien/Briare für das Hubertusfest geplanten Veranstaltungen eine kostenlose kommentierte Führung durch die Innenstadt von Gien an, die Spaß macht und gesellig ist und sich auf die Geschichte der Jagd in Gien konzentriert.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT GIEN