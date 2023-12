Concert de Noël de l’OHRM Centre André Malraux Rouen, 1 décembre 2023, Rouen.

Vous étiez nombreux à venir nous écouter l’an dernier au centre Malraux de la Grand Mare. Un tel public mérite qu’on lui propose un nouveau programme, et c’est ce que nous ferons le vendredi 15 décembre 2023 avec des œuvres de Piazzola, Copland, Bernstein…

Nous vous présenterons nos nouveaux titres qui devraient vous plaire. Nous avons hâte de vous y retrouver.

Entrée libre mais venez avec un accessoire rouge..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . .

Centre André Malraux Rue François Couperin

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Many of you came to hear us last year at the Centre Malraux de la Grand Mare. An audience like that deserves a new program, and that’s what we’ll be doing on Friday December 15, 2023, with works by Piazzola, Copland, Bernstein…

We’ll be presenting our new titles, which we hope you’ll enjoy. We look forward to seeing you there.

Admission is free, but please bring a red accessory.

Muchos de ustedes vinieron a escucharnos el año pasado en el Centre Malraux de La Grand Mare. Un público así se merece un nuevo programa, y eso es lo que haremos el viernes 15 de diciembre de 2023, con obras de Piazzola, Copland, Bernstein…

Presentaremos nuestros nuevos títulos, que esperamos sean de su agrado. Les esperamos.

La entrada es gratuita, pero le rogamos que traiga un accesorio rojo.

Letztes Jahr kamen viele von Ihnen, um uns im Centre Malraux in Grand Mare zu hören. Ein solches Publikum verdient ein neues Programm, und das werden wir am Freitag, dem 15. Dezember 2023, mit Werken von Piazzola, Copland, Bernstein… tun.

Wir werden Ihnen unsere neuen Titel vorstellen, die Ihnen gefallen dürften. Wir freuen uns darauf, Sie dort zu treffen.

Eintritt frei, aber kommen Sie mit einem roten Accessoire.

