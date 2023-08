Visite guidée du village, allumage du four communal Centre ancien village de Mallefougasse Mallefougasse-Augès, 16 septembre 2023, Mallefougasse-Augès.

Visite guidée du village, allumage du four communal Samedi 16 septembre, 09h00 Centre ancien village de Mallefougasse

> Ouverture de lieux habituellement fermés au public, exposition peinture

> Allumage du four médieval avec vente de pains et pizza.

> Buvette

> 9h Possibilité de faire cuire ou réchauffer vos préparations culinaires à emporter ou à partager.

> 8h/12h petit marché avec les producteurs locaux (Miel, Fromage, Confiture)

> 11h Visite du chateau et son pigeonier

> 12h Repas partagé sur la pace Joselet

Tables et banc seront mis à disposition pour les personnes désirant manger et partager leurs plats.

> 14h30 Visite village

> Visite libre jusqu’a 17h30

Centre ancien village de Mallefougasse 4 rue de la mairie 04230 Mallefougasse Mallefougasse-Augès 04230 Mallefougasse Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33627543910 https://mallefougasse-montlaux.fr/ Petit village de haute Provence au pied de la montagne de Lure.

1000 ans d’histoire, ses maisons, calade, four communal, chateau et bien d’autres monuments en font un village à découvrir. D951, à 10km de la sortie d’autoroute A51 sortie les Mées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Association Au pied du mur