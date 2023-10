Marché de Noël à Souillac Centre ancien Souillac, 10 décembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Marché de Noël annuel avec des artisans variés, chocolats, jouets, décorations de Noël, marrons grillés, bijoux, foie gras, champagne, vin chaud… Une bonne journée dans le centre ancien de la ville !.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Centre ancien

Souillac 46200 Lot Occitanie



Annual Christmas market with various craftsmen, chocolates, toys, Christmas decorations, roasted chestnuts, jewelry, foie gras, champagne, mulled wine… A good day in the old city center!

Mercado anual de Navidad con varios artesanos, chocolates, juguetes, adornos navideños, castañas asadas, joyas, foie gras, champán, vino caliente… Un gran día en el centro de la ciudad

Jährlicher Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Handwerkern, Schokolade, Spielzeug, Weihnachtsdekorationen, gerösteten Kastanien, Schmuck, Gänseleberpastete, Champagner, Glühwein… Ein schöner Tag im alten Zentrum der Stadt!

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Vallée de la Dordogne