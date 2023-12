Messe de Noël Centre ancien Istres, 24 décembre 2023, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24

fin : 2023-12-24

Messe des familles le 24 décembre à 19h au sein de l’église de la Sainte Famille (Boulevard Paul Painlevé) et Messe de Noël à 23h à l’église Notre Dame De Beauvoir avant une procession et la messe de Minuit à la Sainte-Famille..

A noter également : Messe le 25 décembre à 10h30.



Crèche dans chacun des églises à voir chaque samedi des vacances.

Centre ancien Eglise Notre Dame de Beauvoir

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme d’Istres