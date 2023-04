Concert des 40 ans de la Passacaille Centre ancien, 13 mai 2023, Istres.

Pour célébrer ses 40 ans de présence continue dans notre ville, l’ensemble vocal La Passacaille donnera un concert unique le samedi 13 mai à 18h en l’église Notre Dame de Beauvoir..

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Centre ancien Eglise Notre Dame de Beauvoir

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To celebrate its 40 years of continuous presence in our city, the vocal ensemble La Passacaille will give a unique concert on Saturday, May 13 at 6pm in the church of Notre Dame de Beauvoir.

Para celebrar sus 40 años de presencia ininterrumpida en nuestra ciudad, el conjunto vocal La Passacaille ofrecerá un concierto único el sábado 13 de mayo a las 18.00 horas en la iglesia de Notre Dame de Beauvoir.

Um seine 40-jährige kontinuierliche Präsenz in unserer Stadt zu feiern, gibt das Vokalensemble La Passacaille am Samstag, den 13. Mai um 18 Uhr in der Kirche Notre Dame de Beauvoir ein einmaliges Konzert.

