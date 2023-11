Grignan en Lumière : illumination et Feu d’artifice Centre ancien Grignan, 9 décembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Le Comité des Fêtes de Grignan vous invite à découvrir les illuminations 2023 à la tombée de la nuit, installées en divers lieux : Lavoir, Grand escalier (rue sous les remparts), projections placette du Tricot et Collégiale. Feu d’artifice tiré à 19h30..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Centre ancien Place du Mail

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes de Grignan invites you to discover the 2023 illuminations at dusk, installed in various locations: Lavoir, Grand escalier (rue sous les remparts), projections placette du Tricot and Collégiale. Fireworks at 7.30pm.

El Comité des Fêtes de Grignan le invita a descubrir al anochecer las iluminaciones 2023, instaladas en varios lugares: Lavoir, Grand escalier (rue sous les remparts), proyecciones placette du Tricot y Collégiale. Fuegos artificiales a las 19.30 h.

Das Festkomitee von Grignan lädt Sie ein, bei Einbruch der Nacht die Beleuchtung 2023 zu entdecken, die an verschiedenen Orten installiert wurde: Lavoir, Grand escalier (Straße unter den Stadtmauern), Projektionen Placette du Tricot und Collégiale. Feuerwerk um 19:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes