Vide Coffre à Jouets & Puériculture Centre ancien Grignan, 4 décembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

En complément du Marché de Noël dans le cadre de « Grignan en Lumière », Le Comité des Fêtes vous propose un « Vide Coffre à jouets et objets de puériculture

Videz vos placards ou remplissez-les !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Centre ancien Place du Mail

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To complement the Christmas Market as part of the « Grignan en Lumière » festival, the Comité des Fêtes is organizing a « Toy and childcare goods clearance sale »

Empty your closets or fill them up!

Además del Mercado de Navidad, en el marco del festival « Grignan en Lumière », el Comité des Fêtes organiza una « Liquidación de juguetes y artículos de puericultura »

Vacíe sus armarios o llénelos

Als Ergänzung zum Weihnachtsmarkt im Rahmen von « Grignan en Lumière » bietet Ihnen das Festkomitee einen « Vide Coffre à jouets et objets de puériculture » an

Leeren Sie Ihre Schränke oder füllen Sie sie auf!

