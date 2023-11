Grignan en Lumière marché de Noël Centre ancien Grignan, 9 décembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Marché de Noël dans le cadre de « Grignan en Lumière », animations enfants, illuminations à la nuit en divers lieux : Lavoir, Grand escalier (rue sous les remparts), projections placette du Tricot et Collégiale, feu d’artifice 19h30..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Centre ancien Place du Mail

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market as part of « Grignan en Lumière », children’s entertainment, night-time illuminations in various locations: Lavoir, Grand escalier (rue sous les remparts), projections on Placette du Tricot and Collégiale, fireworks display at 7:30pm.

Mercado de Navidad en el marco de « Grignan en Lumière », animaciones infantiles, iluminación nocturna en varios lugares: Lavoir, Grand escalier (calle bajo las murallas), proyecciones en la Placette du Tricot y Collégiale, espectáculo de fuegos artificiales a las 19.30 h.

Weihnachtsmarkt im Rahmen von « Grignan en Lumière », Kinderanimationen, nächtliche Beleuchtung an verschiedenen Orten: Lavoir, Grand escalier (Straße unter den Stadtmauern), Projektionen Placette du Tricot und Collégiale, Feuerwerk 19:30 Uhr.

